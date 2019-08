Rocket League sta per abbandonare il sistema di loot box casuali

In arrivo interessanti novità per l'apprezzato Rocket League per quanto riguarda il sistema di loot box.

Le casse premio sono state introdotte nel 2016 ("per finanziare i nostri montepremi ed eventi di eSport", affermava allora Psyonix), ma fino ad ora assegnavano ai giocatori degli oggetti casuali.

Tutto cambierà entro la fine dell'anno, tuttavia, secondo una nuova dichiarazione sul sito Web di Rocket League. Psyonix afferma che presto rimuoverà tutte le loot box casuali e adotterà un sistema simile a quello recentemente implementato da Epic Games (che ha acquisito Psyonix all'inizio di quest'anno) in Fortnite Salva il Mondo. Il nuovo schema di monetizzazione consentirà ai giocatori di vedere gli oggetti esatti che stanno acquistando in anticipo.

Mentre Psyonix insiste sul fatto che sia lo studio sia Epic hanno preso la decisione di eliminare gradualmente il sistema come parte del desiderio di creare "la migliore esperienza possibile per i nostri giocatori", la mossa arriva in un momento in cui le loot box vengono sottoposte a un maggiore controllo da parte dei governi di tutto il mondo.

L'anno scorso, Belgio e Paesi Bassi hanno dichiarato che le loot box erano una forma di gioco d'azzardo e quindi qualcosa di illegale - una mossa che ha costretto i publisher a disabilitare il metodo di monetizzazione in una serie di giochi di alto profilo, tra cui FIFA, Overwatch e Counter-Strike: Global Offensive. Poi, a maggio di quest'anno, un senatore degli Stati Uniti ha proposto una legislazione per vietare loot box e la meccanica pay-to-win.

Che ne pensate?

Fonte: Eurogamer.net.