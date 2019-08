E' da oggi disponibile sull'eShop una demo per Cadence of Hyrule

Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento che ha introdotto gli achievement e le statistiche relative alla modalitÓ coop. Se invece siete indecisi sull'acquisto e volete provare il gioco, vi informiamo che Ŕ disponibile una demo sul Nintendo eShop.

In alternativa potete dare uno sguardo al trailer qui sotto, che illustra tutte le novitÓ introdotte con il nuovo aggiornamento. Il gioco propone un classico gameplay hack and slash giÓ visto in Crypt of the NecroDancer e lo combina con l'universo di The Legend of Zelda, infatti nel gicoo saranno presenti anche Link e Zelda, ognuno con il suo set di mosse ed abilitÓ uniche.

Pur trattandosi di uno spin-off, pu˛essere considerato un valido riempitivo in attesa dell'arrivo di The Legend of Zelda: Link's Awakening, remake del classico per Game Boy Link's Awakening. Il remake darÓ anche la possibilitÓ di creare dungeon personalizzati e sarÓ disponibile dal 20 settembre in esclusiva Nintendo Switch.

"Una terribile minaccia ha fatto cadere il re di Hyrule in un sonno profondo e adesso Ŕ determinata a diffondere una cacofonia di musica incantata per tutto il regno. Muovi i tuoi primi passi impersonando Cadence, l'eroina di Crypt of the NecroDancer e poi, dopo aver appreso le basi, scegli se proseguire il tuo viaggio nei panni di Link o della principessa Zelda. Esplora il mondo di superficie e i dungeon generati casualmente e porta a termine la tua missione per proteggere il mondo in questa avventura tutta a base di ritmo e azione!" - recita la descrizione del gioco.

Cosa ne pensate? Scaricherete la demo di Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda?

FONTE: Gamingbolt