Still There Ŕ un gioco d'avventura psicologico sviluppato da Ghostshark ed Iceberg Interactive, il giocatore rivestirÓ i panni di un guardiano di un faro, solo che sarÓ situato su una stazione spaziale.

Parte del gioco richiederÓ di gestire l'intera stazione spaziale, risolvere impegnativi puzzle e via discorrendo, mentre l'altra parte vede come protagonista la storia di Karl (il giocatore), che pare abbia lasciato la sua famiglia dopo la perdita di una persona a lui cara. Tuttavia il gioco Ŕ anche caratterizzato da tinte pi¨ oscure che lo spingono vero il mondo del thriller psicologico.

L'ambientazione di Still There Ŕ chiaramente ispirata alla tecnologia anni 80' e a classici del genere come Alien, il nostro Karl sarÓ infatti supportato da una speciale IA chiamata Gorky, protagonista del trailer pubblicato poco fa. Still There sarÓ disponibile a partire da dicembre su PC (Steam) e Nintendo Switch.

"Still There Ŕ un gioco d'avventura psicologico. Gestisci un faro spaziale e confrontati con misteriosi messaggi radio, IA fuori di testa e leader sociopatici, per ritrovare te stesso in una galassia fin troppo lontana." - riporta la descrizione del gioco.

Cosa ne pensate di questo titolo? Vi ha incuriosito?

FONTE: VG247