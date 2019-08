Super Monkey Ball: Banana Blitz HD si mostra nel suo primo video gameplay

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD si mostra nel suo primissimo filmato di gioco. Come possiamo vedere, potremo saltare, rotolare, e tornare indietro nei livelli per completare le sezioni pi¨ difficili nel ritorno di un vero e proprio cult.

Riportiamo dunque di seguito il video gameplay accompagnato dal comunicato ufficiale per tutti i dettagli:

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD sarÓ disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One il 29 Ottobre, 2019. Sono aperti i pre-order della versione fisica presso i retailer selezionati; l'edizione fisica include degli sticker con AiAi ed i suoi amici!

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD ripropone il titolo classico con una grafica migliorata ed i controlli ottimizzati, per attraversare tutti i divertentissimi 100 livelli!

A proposito di Super Monkey Ball: Banana Blitz HD:

Super Monkey Ball: Banana Blitz Ŕ tornato in HD: Pubblicato originariamente su Wii nel 2006, Super Monkey Ball: Banana Blitz HD ripropone il titolo con 100 livelli single-player, 10 mini giochi multi-player, controlli ottimizzati, grafiche aggiornate e molto altro. Classifiche Online: per la prima volta nella serie, i giocatori possono ora competere gli uni con gli altri in tutto il mondo attraverso le classifiche online per le modalitÓ Time Attack single player e Mini-Game Decathalon Score Attack.

Forza fatti strada: Super Monkey Ball: Banana Blitz HD sarÓ disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e Steam. Con uno schema di controlli migliorato per ogni piattaforma, il divertimento Ŕ assicurato sia i per nuovi arrivati sia per i veterani del titolo.