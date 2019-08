Trine 4: The Nightmare Prince ha una data di uscita, pubblicato un nuovo trailer

Attraverso un comunicato stampa, i maestri del fantasy Frozenbyte e l'editore Modus Games hanno oggi annunciato la data di pubblicazione per l'atteso Trine 4: The Nightmare Prince e Trine: Ultimate Collection.

Assieme all'annuncio, è stato pubblicato un meraviglioso trailer di gioco per Trine 4. Trine 4 e Trine: Ultimate Collection arriveranno su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC l'8 ottobre al prezzo rispettivamente di 29,99€ (34.99€ per Nintendo Switch) e 49,99€.

Mostrando per la prima volta la divertente funzionalità co-op per quattro giocatori, il nuovo trailer offre ai fan uno sguardo sulle nuove abilità e l'azione multiplayer in arrivo col quarto capitolo dell'amato franchise. Con un sistema di combattimento tutto nuovo, Trine 4: The Nightmare Prince metterà i giocatori davanti a nuovi fantastici nemici e rompicapo basati sulla fisica, annunciandosi come il migliore e più grande Trine mai pubblicato, con un gameplay più grande rispetto a Trine 1, 2 e 3.

Oltre alla nuova uscita della serie, Modus pubblicherà anche Trine: Ultimate Collection, il miglior modo per i fan nuovi e vecchi di godere dell'intera serie Trine. Tra i tantissimi contenuti bonus, la collezione includerà anche Trine Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: The Artifacts of Power, e Trine 4: The Nightmare Prince e sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC in copia fisica o digitale.

Trine: Ultimate Collection in vendita includerà anche:

Trine 1-4

Colonna sonora originale della serie Trine (codice download)

Art book digitale Trine 4 (codice download)

Copertina double-face

La mappa del mondo di Trine 4

Infine, ecco il bonus preordine:

Livello DLC Toby's Dream: tutti i pre-ordini di Trine 4: The Nightmare Prince e Trine: Ultimate Collection riceveranno un livello di gioco bonus, Toby's Dream, al momento del lancio. Toby il cane, già apparso precedentemente in Nine Parchments, diventa protagonista di un'avventura nella Heatherwood Hall con i tre eroi! Segui le impronte di Toby e aiutalo a trovare i dolcetti nascosti nel castello e nel suo giardino.