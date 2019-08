Dopo Nintendo, Microsoft e Sony, anche Epic Games promette più trasparenza sulle loot box

Epic è l'editore che assieme a Microsoft, Sony e Nintendo, ha promesso più trasparenza per quanto riguarda le loot box.

La scorsa settimana, i tre colossi si sono dichiarati d'accordo per far sì che gli sviluppatori che decidono di pubblicare i giochi sulle diverse console, rivelino pubblicamente le percentuali di rarità o probabilità di ottenere oggetti casuali nelle loot box. Questa promessa è stata condivisa da oltre una dozzina di colleghi editori dell'ESA (Entertainment Software Association), ma non tutti hanno aderito.

Ora anche Epic Games ha deciso di far parte di questa collaborazione: durante un'intervista il publisher ha deciso di impegnarsi a rendere trasparente questa pratica per tutti i giochi sviluppati e pubblicati dalla società.

Già precedentemente l'azienda aveva implementato una regolamentazione trasparente per quanto riguardava le loot box presenti all'interno della Modalità Salva il Mondo. La stessa cosa è stata fatta da Psyonix con Rocket League recentemente, che ha deciso di abbandonare del tutto questo sistema.

Al momento non sappiamo quanti e quali giochi di Epic Games verranno sottoposti a questa regolamentazione. Rimanete sintonizzati con noi per ulteriori informazioni che non esiteremo a darvi.

