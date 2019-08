FIFA 20: ecco le prime immagini del logo, le maglie e i volti della Juventus (Piemonte Calcio)

Sono apparse in rete le prime immagini delle divise, del logo e dei volti di alcuni giocatori del Piemonte Calcio, la squadra fittizia che quest'anno rappresenterā la Juventus in FIFA 20.

Come probabilmente saprete giā, quest'anno la Juventus ha firmato un accordo esclusivo con Konami, grazie alla quale sarā presente in forma ufficiale solo in PES 2020. I giocatori di FIFA invece si dovranno accontentare di una versione alternativa, non ufficiale, della squadra che si chiamerā per l'appunto Piemonte Calcio.

Ma non sarā solo il nome ad essere differente. Come potrete notare dalle immagini di seguito, anche il le divise e il logo sono nettamente differenti da quelli della "Juventus originale". Solo le fattezze e i nomi dei giocatori rappresentano quelli reali, il che quantomeno farā piacere ai giocatori di FIFA Ultimate Team.

Juventus/Piemonte Calcio kit and badge in fifa 20 pic.twitter.com/POLtgUI8tA — ? (@icyvictor) August 9, 2019

FIFA 20 Piemonte Calcio logo actually looks like ???



I do like this ngl! #PiemonteCalcio #FIFA20 #fifa20beta #Juventus pic.twitter.com/rkIhczy8UT — JACK - FUT Trader (On Vacation with Yahsir) (@FUTJack__) August 8, 2019

Che ne pensate?

FIFA 20 sarā disponibile nei negozi a partire dal 27 novembre per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Fonte: 90min.com