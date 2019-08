No Man's Sky: Beyond è ora disponibile

No Man's Sky: Beyond, l'importante aggiornamento gratuito tanto atteso dai fan, è ora finalmente disponibile.

L'update Beyond è infatti disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco originale su qualsiasi piattaforma su cui è uscito, ed introduce una serie di importanti novità atte a modificare ulteriormente l'esperienza di gioco, arricchendola senz'altro.

Con No Man's Sky: Beyond arriva infatti il supporto alla realtà virtuale, un importante hub centrale chiamato Il Nexus, una serie di nuove missioni pensate per il multiplayer, un tutorial migliorato e molto, molto altro ancora.

Per quanto riguarda la compatibilità con la VR, ora in No Man's Sky potremo interagire come non mai con il mondo di gioco, ovvero utilizzando le nostre stesse mani. Potremo raccogliere piante da terra così come ogni altro collezionabile, potremo pilotare la nostra astronave in prima persona e vivere in prima persona la nostra avventura.

Per tutte le novità in arrivo con Beyond, vi riportiamo questo link.

Cosa ne pensate della forma che ha preso No Man's Sky?

Fonte: Gamingbolt