Alla scoperta di Vigil: The Longest Night, un Bloodborne in 2D in arrivo su PC e console

Il publisher Another Indie e lo sviluppatore Glass Heart Games hanno annunciato Vigil: The Longest Night, un platform d'azione 2D che assomiglia più o meno a Bloodborne in 2D con Salt and Sanctuary aggiunto al mix. Il titolo sembra anche ricordare la serie Castlevania. In altre parole, evoca alcuni dei giochi più amati dai fan.

Vigil: The Longest Night è in sviluppo per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch e uscirà all'inizio del 2020. La versione del gioco per Switch al momento non ha una finestra di lancio.

Per accompagnare la notizia, publisher e sviluppatore hanno anche rivelato un nuovissimo trailer che mostra un sacco di gameplay e lo splendido stile artistico.

Secondo Glass Heart Games, Vigil: The Longest Night è un platform d'azione 2D che pone l'accento su combattimenti tecnici, una narrazione forte e un alto grado di sfida. Nel gioco seguirete le vicende di Leila nella sua ricerca per salvare la sua città dal male strisciante che infesta il mondo circostante.

"Naviga in un mondo che vaga tra sogno e realtà, sanità mentale e follia e scopri il segreto della notte più lunga e le entità mostruose che invadono il mondo", aggiunge una descrizione ufficiale.

Che ne pensate di questo Vigil: The Longest Night?

Fonte: Comicbook.