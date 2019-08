Ancestors: The Humankind Odyssey, disponibile l'ultimo filmato della di video introduttivi al gioco

Panache Digital Games e Private Division hanno diffuso oggi l'ultimo dei tre episodi della loro serie di video introduttivi chiamato "Evolvere". In questa puntata Patrice Désilets illustra i meccanismi evolutivi in Ancestors: The Humankind Odyssey, concepiti per premiare la curiosità e l'ingegno dei giocatori fornendo loro ricompense nel gioco.

Di recente Panache ha anche presentato un nuovo episodio della serie "Experiences", in cui Patrice Désilets illustra alcuni concetti originali di Ancestors: The Humankind Odyssey con l'aiuto di vari esperti non legati al mondo dei videogiochi. Nel secondo episodio Patrice Désilets incontra la scalatrice canadese Alannah Yip, atleta olimpica 2020, per discutere come gli esseri umani utilizzino ancora gran parte delle abilità motorie e degli istinti ancestrali per superare sfide apparentemente insormontabili.

Riportiamo di seguito il filmato, intitolato "Evolvere":

Per guardare l'intera serie di video, visitate questa pagina.

Ancestors: The Humankind Odyssey sarà pubblicato su PC attraverso l'Epic Games Store il 27 agosto 2019 e con distribuzione digitale su PlayStation®4 e Xbox One nel dicembre del 2019.