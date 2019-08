Yooka-Laylee and The Impossible Lair arriverà nel mese di ottobre su PC e console

Yooka-Laylee and The Impossible Lair di Playtonic, annunciato nel giugno di quest'anno, uscirà nel mese di ottobre, stando al tweet condiviso dagli sviluppatori.

Una data di uscita finale sarà probabilmente confermata nelle prossime settimane. Buone notizie anche per i fan dell'ex compositore Rare Grant Kirkhope (Banjo-Kazooie, GoldenEye 007), dato che parte della musica si può ascoltare nel video più in basso.

A differenza del suo predecessore, Yooka-Laylee and Impossible Lair è più un platform 2.5D simile a Donkey Kong Country. "In questo nuovo ibrido di avventura platforming, Yooka e Laylee devono combinare le loro abilità per affrontare una serie di livelli in 2.5D stimolanti e vibranti esplorando e risolvendo enigmi in un meraviglioso mondo ultraterreno 3D. In questo gioco entrambi dovranno salvare la Royal Beettalion Guard della Regina Phoebee combattendo i nemici e affrontando meravigliose sfide".

Good things are coming in October... pic.twitter.com/Qn9JykH2Ws — Playtonic (@PlaytonicGames) August 15, 2019

And yes... that's a sneaky snippet of @grantkirkhope you hear! We'll be releasing a full track next week. :) — Playtonic (@PlaytonicGames) August 15, 2019

Yooka-Laylee and The Impossible Lair sarà pubblicato su Xbox One, PS4, Nintendo Switch e PC.

Che ne pensate di Yooka-Laylee and The Impossible Lair?

Fonte: Gamingbolt.