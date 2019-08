Kerbal Space Program 2 sarà disponibile su Steam e non presenterà microtransazioni

Il simpatico simulatore spaziale Kerbal Space Program riceverà un seguito ufficiale, l'annuncio è stato dato durante la Gamescom 2019. Kerbal Space Program 2 sarà disponibile inizialmente su PC ed in seguito anche su console durante il 2020, nel frattempo gli sviluppatori hanno risposto a diverse domande sul loro forum.

Prima di tutto è stato annunciato che Kerbal Space Program 2 non sarà esclusiva Epic Games Store (come in molti temevano) e che sarà quindi disponibile su diversi negozi digitali, l'edizione digitale costerà 59,99 dollari e non presenterà nessuna forma di microtransazione o loot box. Gli sviluppatori hanno poi aggiunto:

"Le microtransazioni non hanno fatto mai parte in Kerbal Space Program e non le porteremo in Kerbal Space Program 2. Da ora ci focalizzeremo sull'avere un ottimo lancio!"

"In Kerbal Space Program dovrai prendere il controllo del programma spaziale della razza aliena dei kerbal. Potrai utilizzare una vasta gamma di parti per costruire navi spaziali perfettamente funzionanti che prenderanno il volo (o si schianteranno) secondo accurati modelli di aerodinamica e moto orbitale. Lancia il tuo equipaggio di kerbal in orbita e oltre (cercando di mantenerli in vita), esplora le lune e i pianeti del sistema solare Kerbol, costruisci basi e stazioni spaziali per espandere il raggio d'azione delle tue spedizioni. Kerbal Space Program offre tre modalità di gioco. In modalità Scienza devi eseguire esperimenti scientifici per sbloccare nuove tecnologie e ampliare le conoscenze di tutta la kerbalità. In modalità Carriera devi gestire tutti gli aspetti del tuo programma spaziale, tra cui la costruzione, la strategia, i finanziamenti, l'espansione delle strutture e tanto altro. In modalità Sandbox puoi costruire liberamente tutte le navi spaziali che ti vengono in mente, con tutte le parti e le tecnologie disponibili fin dall'inizio." - riporta la descrizione del primo capitolo.

Kerbal Space Program 2 sarà disponibile su PC, Xbox One e PS4.

