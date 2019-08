Kingdom Under Fire 2 arriverà in occidente nel mese di novembre

Kingdom Under Fire II arriverà su PC in Nord America ed Europa attraverso diverse piattaforme digitali nel mese di novembre per $ 29,99, ha annunciato il publisher Gameforge. Già da ora sono disponibili i pre-order.

Oltre all'edizione Hero Package da $ 29,99, il gioco sarà disponibile anche nelle versioni Emperor Package da $ 49,99 e War God Package da $ 99,99.

"Annunciato nel 2008, Kingdom Under Fire II combina i generi MMORPG e Real-Time Strategy (RTS). Sviluppato da Blueside, Kingdom Under Fire II è ambientato in un mondo in cui tre potenti fazioni - Human Alliance, Dark Legion ed Encablossians - competono per il controllo della terra di Bersia. I giocatori possono scegliere tra diverse classi di eroi e concentrarsi sulla costruzione dei loro singoli personaggi o comandare enormi eserciti come strateghi di guerra. Kingdom Under Fire II si svolge 50 anni dopo gli eventi di Kingdom Under Fire: The Crusaders e presenta una campagna narrativa immersiva che può essere vissuta in multiplayer online o in modalità solista".

Qui sotto il trailer condiviso in occasione dell'annuncio:

A quanto pare, dunque, Gameforge manterrà la promessa, in quanto lo scorso mese il publisher confermò l'uscita occidentale del gioco entro il 2019.

