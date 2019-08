Daemon X Machina si mostra in un nuovo trailer dedicato al gameplay

Mancano ancora un paio di settimane alla pubblicazione di Daemon X Machina, nuova esclusiva Nintendo Switch dedicata ai robottoni giapponesi. In passato abbiamo già avuto modo di vedere il gioco all'opera, tuttavia gli sviluppatori hanno oggi pubblicato un nuovo trailer.

Il trailer in questione è chiamato Game Cycle e sostanzialmente mostra al giocatore come deve essere affrontato il gioco. In poche parole si sceglie una missione, ci si prepara con l'equipaggiamento adatto, si affronta la missione e si reclama la ricompensa (parti per il mech o un nuovo pilota) una volta terminato l'incarico. Niente di troppo complicato, che tuttavia risulta efficace.

"In seguito alla caduta della Luna, l'umanità si affidò a un'intelligenza artificiale avanzata per ricostruire il mondo. Tuttavia, nessuno avrebbe potuto prevedere l'arrivo degli Immortal, una razza di crudeli macchine che fece rivoltare l'intelligenza artificiale contro i suoi creatori. La speranza si trasformò in una disperata lotta per la sopravvivenza. Adesso, potenti consorzi e gli Immortal si affrontano in una guerra senza fine da cui dipende il futuro dell'umanità. Unisciti ai Reclaimer, un gruppo di mercenari d'élite, e vai alla ricerca dei segreti degli Immortal prima che sia troppo tardi." - riporta la descrizione del gioco.

Daemon X Machina sarà disponibile dal 13 settembre su Nintendo Switch.

FONTE: Gamingbolt