CD Projekt si è detta molto felice del numero di pre-order di Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 è senza dubbio uno dei giochi più attesi di questa generazione ed è lecito pensare che quando sarà disponibile il prossimo aprile, le vendite saranno molto alte.

Tuttavia i ragazzi di CD Projekt hanno dichiarato che il numero di pre-order raggiunti fino ad ora ha ampiamente superato le aspettative della compagnia polacca, facendo (come detto sopra) sperare quindi in un successo clamoroso al Day One. La notizia è emersa durante l'ultimo rendiconto finanziario della compagnia ed anche se per il momento non sono stati diffusi numeri di alcun tipo, pare che la compagnia sia molto ottimista circa i numeri.

Inoltre qualche ora fa è stato mostrato un video di circa 15 minuti che ha dato modo ai fan di vedere all'opera il sistema di personalizzazione del personaggio ed altri dettagli sul gioco. Il gameplay è stato presentato da Hollie Bennett (Head of Communication UK) ed ha immerso i giocatori nel distretto di Pacifica (una delle zone della città), una voce narrante ha invece dato un'infarinatura sulle vicende della zone e soprattutto di alcune delle pericolose gang che infestano le strade del gioco, ovvero i Voodoo Boys e i The Animals. In seguito abbiamo potuto ammirare le potenzialità dell'editor di creazione del personaggio ed abbiamo avuto un assaggio dei diversi stili con cui sarà possibile affrontare le varie missioni, ovvero Solo e Netrunner.

"Cyberpunk 2077 è un'avventura a mondo aperto ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche. Vestirai i panni di V, un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico in grado di conferire l'immortalità. Potrai personalizzare il cyberware, le abilità e lo stile di gioco del tuo personaggio ed esplorare un'immensa città dove ogni scelta che farai plasmerà la storia e il mondo intorno a te." - recita la descrizione del gioco.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile su PC, PS4, Stadia ed Xbox One a partire dal 16 aprile 2020.

Cosa ne pensate dell'ottimismo degli sviluppatori?

FONTE: Gamingoblt