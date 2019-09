Cyberpunk 2077: CD Projekt ha creato un team dedicato agli incarichi secondari

Per la realizzazione di Cyberpunk 2077, CD Projekt Red ha deciso di fare le cose in grande, tanto da creare un team interamente dedicato alla creazione di missioni secondarie e altre attività legate al mondo di gioco.

"Dopo The Witcher 3: Wild Hunt abbiamo fondato un team completamente nuovo, il team open-world, che sta realizzando alcuni contenuti straordinari per riempire questo mondo con elementi ricchi di significato.", ha affermato il quest designer Phillip Weber. "Lo abbiamo fatto affinché possiate svolgere molte attività minori mentre girate per la città, ma che siano allo stesso tempo interessanti e uniche a loro modo."

Come riportato in una precedente notizia, la mappa di Cyberpunk 2077 sarà più piccola di quella di The Witcher 3, ma più densa di contenuti. Questo ha permesso al team di sviluppo di implementare quest opzionali in modo più organico nel mondo di gioco.

Ad esempio, uno dei modi per ottenere nuovi incarichi è quello di rivolgersi a "fixer" come Dexter DeShawn, uno dei personaggi che abbiamo conosciuto nel video gameplay dello scorso anno. Ogni distretto di Night City avrà il proprio "fixer" di zona che offrirà al giocatore vari compiti opzionali, alcuni dei quali assumeranno la forma di "street stories".

Cyberpunk 2077 sarà disponibile per PC, PS4 e Xbox One dal 16 aprile 2020.

Fonte: GameSpot