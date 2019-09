Il mondo di Dying Light 2 sarà quattro volte più grande di quello del primo episodio

In una recente intervista Pawel Rohleder (Chief Technology Officer di Techland) ha rivelato che il mondo di gioco di Dying Light 2 sarà molto più vasto di quello apparso nel precedente capitolo, per la precisione di quattro volte. Questo grazie alle nuove tecnologie su cui il gioco potrà contare.

Il gioco presenterà inoltre un nuovo sistema di animazioni, effetti aggiuntivi garantiti dalla tecnologia del ray tracing, oltre a nuove migliorie come una nuova interfaccia utente. Il gioco proporrà inoltre un nuovo sistema di missione che si baserà su scelte e conseguenze. Dying Light 2 sfrutterà il C-Engine, nuovo motore proprietario di Techland, secondo quanto detto dagli sviluppatori, questo motore si adatta molto bene ai giochi di ruolo open world.

"L'ultimo grande insediamento umano resiste in un mondo spietato e infetto, precipitato in una moderna epoca buia. Di giorno, banditi, gang e superstiti affamati vagano per le strade in cerca di risorse... O di qualcuno a cui sottrarle, anche con la violenza. Di notte, invece, gli infetti spadroneggiano, uscendo dai loro oscuri nascondigli per cibarsi dei vivi. Tu sei Aiden Caldwell, un superstite infetto. Con la tua eccezionale agilità e le tue abilità di combattimento, sei un alleato potente e una risorsa preziosa in questo mondo pericoloso. Puoi compiere azioni che nessun altro è in grado di compiere. Puoi entrare in luoghi in cui nessun altro osa avventurarsi. Puoi portare un autentico cambiamento in questa metropoli in disfacimento, grazie alle tue capacità." - riporta la descrizione del gioco.

Dying Light 2 sarà disponibile su PC, PS4 ed Xbox One nel 2020.

FONTE: DSOG