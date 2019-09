Kojima: "Death Stranding? Ancora oggi non comprendo il gioco"

Lo stesso creatore di Death Stranding, Hideo Kojima, non comprende a pieno la propria opera, il gioco che lui stesso ha concepito e creato.

In occasione di un'intervista al Financial Times, infatti, il celebre game designer ha ammesso di non riuscire a comprendere la sua opera prossima all'uscita, un gioco action nel quale il focus è la connessione piuttosto che la distruzione degli scenari.

"Death Stranding è qualcosa... anche adesso, non comprendo il gioco", queste le parole di Kojima.

"La sua visione del mondo, il gameplay, tutto questo è qualcosa di nuovo. La mia missione è di realizzare un genere che non esista attualmente e che si riveli per tutti una sorpresa. C'è naturalmente una certa componente di rischio in tutto questo..."

Secondo Kojima i videogiochi sono l'ultima espressione dell'artigianato dell'uomo. Il game designer descrive ciò che fa non tanto in termini artistici quanto in termini di "un servizio artigianale". Qualcosa che è più in linea con quanto fa un maestro di sushi, ovvero colui che realizza piatti belli alla vista ma il cui fine ultimo è quello di nutrirci.

Cosa ne pensate del suo pensiero? Hype alle stesse o tutto il mistero che aleggia intorno a Death Stranding sta iniziando a stancarvi?

