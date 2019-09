The Coalition su Gears 5: "Epic stava lasciando morire la serie, noi vogliamo farla crescere e prosperare"

Indubbiamente Gears 5 segna un punto di svolta importante nella serie di Microsoft e The Coalition. In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Rod Fergusson ha affermato che il suo obiettivo è quello di far crescere ulteriormente la serie, provando eventualmente anche ad espandersi ad altri media all'infuori dei videogiochi.

"Abbiamo iniziato questo viaggio con Gears of War 4 e ora sento che abbiamo preso la strada giusta con Gears 5.", afferma il boss di The Coalition, lanciando anche una frecciatina ad Epic Games.

"Parte della mia missione sin dal 2014 è stata "come posso far crescere il franchise e riportarlo in auge?" Epic lo ha riposto su uno scaffale, essenzialmente lasciandolo morire, quindi Microsoft lo ha riportato indietro. Non solo stiamo provando a riportarlo in auge, vogliamo anche farlo crescere e prosperare... la parola chiave che odiano tutti è "transmedia". Per me c'è della credibilità nel riuscire ad essere qualcosa di più di un semplice videogioco e darebbe la possibilità ai fan di interfacciarsi con questo mondo in modo ancora più profondo."

Gears 5 è attualmente disponibile nei negozi per Xbox One e PC. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione.

Fonte: WindowsCentral