Monster Hunter World: Iceborne, Capcom svela la scaletta dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi, tra nuovi mostri ed eventi di collaborazione

Capcom ha svelato la scaletta dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi per i giocatori di Monster Hunter World: Iceborne.

Il primo aggiornamento gratuito, come già annunciato in precedenza, sarà disponibile il 10 ottobre e introdurrà nel Nuovo Mondo il ferocissimo Rajang e modifiche agli alloggi personali del giocatore (tra cui la possibilità di invitare altri giocatori).

A novembre invece i giocatori PS4 potranno intraprendere la prima delle tre missioni legate al nuovo evento di collaborazione con Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds. La seconda e la terza missione saranno invece disponibili a dicembre, mese in cui Capcom pubblicherà anche un nuovo aggiornamento gratuito che introdurrà un mostro ancora da svelare e un evento stagionale.

Per quanto riguarda il 2020 sono previsti nuovi aggiornamenti gratuiti (quindi nuovi mostri da affrontare) e nuovi eventi, tra i quali quello per celebrare il secondo anniversario dal lancio di Monster Hunter World.

Monster Hunter World: Iceborne è disponibile per PS4 e Xbox One. La versione PC sarà disponibile da gennaio 2020.

Fonte: VG247.com