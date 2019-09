L'open beta di Ghost Recon Breakpoint ha finalmente una data

A poche settimane dal lancio di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer live-action con protagonista Lil Wayne, e diretto da David Leitch di Minted Content.

Riportiamo di seguito il comunicato Ubisoft per tutti i dettagli:

Dopo la Closed Beta che si è tenuta dal 5 all'8 settembre, Ubisoft ha annunciato una Open Beta, che si terrà dal 26 al 29 settembre per Xbox One, PlayStation 4 e Windows PC e consentirà di provare gratuitamente il gioco prima del lancio mondiale che sarà il 4 ottobre. Sarà possibile precaricare la Open Beta dalle 12:00 del 24 settembre su Xbox One, PlayStation®4 e Uplay, e dalle 17:00 su Epic Store.

Le sequenze in live action sono state filmate a Vancouver, in Canada, con la regia di David Leitch (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw e Deadpool 2) e la produzione di Minted Content a Los Angeles. Ubisoft ha collaborato anche con l'agenzia Argonaut, con sede a San Francisco, allo sviluppo del concept e alla direzione creativa generale, oltre che per l'esecuzione della campagna "Squad Up ft. Lil Wayne". "Il punto chiave di ogni azione è principalmente quello di raccontare una storia, e in questo spot raccontiamo sia quella dei personaggi nel mondo del gioco, che quella delle persone nel loro mondo, in casa loro", ha dichiarato David Leitch.

"Volevamo assicurarci che questi personaggi fossero in grado di distinguersi, anche grazie alle loro azioni, che li definiscono in modo particolare. Abbiamo creato questo accostamento con i vari personaggi e le loro voci, il risultato è stato grandioso".

La Open Beta di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint offrirà nuovi contenuti esclusivi rispetto alla Closed Beta. I giocatori potranno scoprire 3 missioni extra della storia principale, che gli consentiranno di approfondire la trama del gioco, 2 nuove regioni (chiamate New Argyll e Infinity), che andranno ad aggiungersi alle 4 regioni già svelate durante la Closed Beta, e inoltre, potranno affrontare le partite Eliminazione più competitive con i propri amici, nella modalità PvP di Breakpoint, Ghost War. Per questi scontri 4 contro 4, saranno disponibili 4 mappe progettate appositamente per il PvP: PMC Camp, Port, Cold War Bunker and Harbor.

Inoltre, con 4 nuove missioni giornaliere, durante la Open beta ora i giocatori potranno completare fino a 12 Missioni Fazione al giorno. Grazie ai feedback ricevuti dai giocatori dopo la Closed Beta, il team di sviluppo ha lavorato per migliorare l'esperienza di gioco e implementare alcune modifiche per offrire la migliore esperienza possibile a tutti gli utenti. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint sarà disponibile dal 4 ottobre per PlayStation®4, Windows PC, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint sarà lanciato anche sulla piattaforma di gioco di nuova generazione, Stadia.