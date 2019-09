Trine 4: The Nightmare Prince si mostra in uno story trailer

La casa editrice indie Modus Games ha oggi condiviso un trailer incentrato sulla storia, che mostrerÓ nel dettaglio cosa c'Ŕ in gioco nel mondo di Trine 4: The Nightmare Prince, la serie di rompicapi a piattaforme che Ŕ pronta a tornare su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC l'8 ottobre.

Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale di Modus Games insieme al nuovo trailer:

Trine 4: The Nightmare Prince vede riunite una serie di celebritÓ: Zoya la ladra, Amadeus il mago e Pontius il cavaliere che vanno alla ricerca del Principe Selius, un fervente giovane il cui desiderio di destreggiarsi con la magia ha avvolto il regno con oscure creature fuori dal suo controllo. L'abilitÓ del Principe Selius di dar vita alle pi¨ grandi paure delle persone lascia poco tempo al trio di stargli alle calcagna per annullare gli effetti della maledizione, in quanto gli incantesimi del principe alimentati dai sogni si fanno sempre pi¨ pericolosi.

Ambientato in un incantevole universo fiabesco pieno di meravigliosi scenari e intricati enigmi, Trine 4: The Nightmare Prince porta a un livello ancora pi¨ alto la serie co-op preferita dai giocatori. Combattimenti rivoluzionari e immensi alberi delle abilitÓ aiutano i giocatori a fiondarsi nell'azione nei panni del loro eroe preferito, e i rompicapi del gioco cambiano a seconda del numero di giocatori presenti nel gruppo per assicurarsi che l'esplorazione sia soddisfacente tanto in modalitÓ giocatore singolo quanto in gruppi da quattro.

Trine 4: The Nightmare Prince sarÓ disponibile sia come gioco acquistabile a sÚ sia come parte di Trine Ultimate Collection, un pacchetto della serie che include anche Trine Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, e Trine 3: The Artifacts of Power.