Come è nata la Night City di Cyberpunk 2077? Ce lo spiega CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 sta cercando di essere uno dei più grandi giochi in uscita nel 2020. Il titolo, come saprete, trae ispirazione da Cyberpunk 2020 di Mike Pondsmith e gli sviluppatori non l'hanno di certo dimenticato. CDPR, infatti, nella creazione di Night City è partito proprio dalla base di Cyberpunk 2020.

Parlando con GamesIndustry, Marthe Jonkers, Concept Art Coordinator dello studio, ha affermato che il team ha esaminato a fondo Cyberpunk 2020, oltre ai numerosi film cyberpunk, programmi televisivi e libri che lo hanno ispirato. Ha affermato che hanno fatto del loro meglio per pensare a come sarebbe stato il mondo 57 anni dopo Cyberpunk 2020.

"Il nostro team ha probabilmente visto tutti i film cyberpunk esistenti, abbiamo letto i libri e sappiamo di avere tutto questo in testa", ha detto. "Conosciamo l'intero canone del cyberpunk. Ma volevamo ancora creare qualcosa di veramente nuovo".

"Lo abbiamo fatto prendendo spunto dalla tradizione creata negli anni'80 con Cyberpunk 2020 e abbiamo lasciato che gli eventi tra il 2020 e il 2077 definissero il modo in cui Night City apparirà nel 2077".

In sostanza, Jonkers afferma che CDPR ha provato a immaginare usi, costumi, mode nate e morte in questo arco di tempo di quasi 60 anni che intercorre tra i due giochi. Per questo motivo "vedrete tutte queste vecchie mode riflesse nel vestiario e nel design delle armi".

Cyberpunk 2077 è in arrivo il 16 aprile 2020 per PS4, Xbox One e PC.

