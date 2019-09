Il supporto post-lancio di Dying Light 2 durerà parecchi anni

L'ambizioso Dying Light 2 uscirà il prossimo anno e molto probabilmente sarà un gioco cross-gen.

Non solo presenta un grande mondo con una moltitudine di scelte che portano a percorsi ramificati, ma ha anche alcune parti del gioco che si possono perdere a seconda dei percorsi che seguirete. Inoltre lo sviluppatore Techland ha in programma di supportarlo per gli anni a venire.

Parlando con Prankster 101, Tymon Smektala, Lead Game Designer, ha affermato che i piani per il supporto post-lancio del gioco saranno almeno come quelli del primo gioco, che sta ancora ricevendo aggiornamenti ad oggi.

Dying Light 2 mira ad eguagliare almeno questo con il suo programma DLC per far tornare sul gioco i fan.

"Sì, naturalmente. Dying Light 1 è stato supportato per 4 anni dopo il suo lancio e il piano per Dying Light 2 è esattamente lo stesso. Vogliamo che questo gioco sia supportato dopo la sua uscita. Sappiamo che molti fan aspetteranno DLC, aggiornamenti, cose extra su cui potranno mettere le mani. E promettiamo di offrire loro proprio questo."

Che ne dite?

Dying Light 2 uscirà all'inizio del 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Fonte: Gamingbolt.