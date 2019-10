La BlizzCon 2019 tra contenuti gratuiti per tutti e i dettagli del biglietto virtuale

Manca solo un mese alla riunione di una delle famiglie più grandi del panorama videoludico. La BlizzCon 2019 prende il via l'1 novembre e la community di Blizzard in tutto il mondo si riunirà di persona, in gioco e online per due giorni di giochi, eSport, cosplay, concorsi, comunità e divertimento. Tutti sono invitati a unirsi ai festeggiamenti da casa, e quest'anno ci saranno più contenuti disponibili gratuitamente. Chi vuole portare la propria esperienza della BlizzCon al livello successivo può ordinare il biglietto virtuale BlizzCon 2019, disponibile nel negozio Blizzard.

Ecco tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:

Il biglietto virtuale BlizzCon 2019 (39,99 €) comprende una serie di extra che aiuteranno i giocatori a entrare nello spirito della convention, come oggetti per World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone, StarCraft II, Heroes of the Storm e Diablo III, oltre a sorprese ancora da svelare. Il biglietto virtuale consente anche di accedere alla copertura in diretta dell'evento, fra cui il BlizzCon All-Access Channel, i concorsi della Community Night del venerdì e i festeggiamenti di chiusura (che comprendono un evento musicale ancora da annunciare), oltre a conferenze degli sviluppatori che consentiranno ai giocatori di immergersi pienamente nei loro giochi preferiti. "La BlizzCon di quest'anno si preannuncia come la migliore finora, e vogliamo assicurarci che tutti i membri della community Blizzard possano viverla insieme, di persona, da casa o in gioco", afferma J. Allen Brack, presidente di Blizzard Entertainment. "Non vediamo l'ora di fornire un'esperienza epica per chi seguirà le nostre trasmissioni gratuite, che saranno più estese che mai, e per chi deciderà di scegliere i bonus forniti dal biglietto virtuale".

Epici extra della BlizzCon

Quest'anno, gli spettatori della BlizzCon e i possessori del biglietto virtuale riceveranno un assortimento di oggetti di gioco che si espande in tutto il multiverso, e potranno celebrare l'occasione con amici, rivali, alleati, compagni di squadra, di gilda o di genia.

World of Warcraft : cavalca le onde della guerra con un paio di capi di fazione murlocizzati: Pinnduin (per gli eroi dell'Alleanza) e Branchianas (per l'Orda!). Inoltre, preparati al tuo prossimo viaggio verso gelide montagne con lo stravagante set da trasmogrificazione Lana di Wendigo. Disponibili in gioco da ora!

Overwatch : festeggia i 25 anni di Azeroth mentre lotti per la Terra del futuro con due modelli leggendari di Overwatch basati su due eroi di Warcraft. Preparati a ottenere vendetta con Genji Illidan e richiama la dura luce di Elune con Symmetra Tyrande. In arrivo prima della BlizzCon!

Hearthstone : celebra l'entusiasmo della BlizzCon la prossima volta che ti siederai a combattere con il dorso delle carte speciale della BlizzCon 2019. Inoltre, preparati a pescare una misteriosa carta Leggendaria Dorata che verrà rivelata alla BlizzCon! In arrivo dopo la BlizzCon!

Heroes of the Storm : lascia il segno nel Nexus con uno spray e un ritratto a tema BlizzCon e cavalca verso la battaglia in sella alla cavalcatura Granchio delle Profondità Celestiale. Quelle chele possono darti un semplice pizzicotto... o spazzare via ogni forma di vita sul pianeta. Disponibile in gioco da ora!

StarCraft II : equipaggia tre skin per le unità e ritratti dell'era di Brood War® per la prossima battaglia. Va' in esplorazione e affronta le imboscate degli zerg a bordo dell'Incrociatore classico, dai la caccia alla tua preda con la muscolosa Ultralisca classica e rendi onore al sacrificio di Tassadar con la Portastormo classica. Disponibili in gioco da ora!

: equipaggia tre skin per le unità e ritratti dell'era di Brood War® per la prossima battaglia. Va' in esplorazione e affronta le imboscate degli zerg a bordo dell'Incrociatore classico, dai la caccia alla tua preda con la muscolosa Ultralisca classica e rendi onore al sacrificio di Tassadar con la Portastormo classica. Disponibili in gioco da ora! ...e altro ancora: stiamo lavorando ad altri bonus per la BlizzCon, tra cui un paio di ali celebrative per i giocatori di Diablo III (solo per Mac/PC)*. Resta sintonizzato per ulteriori dettagli sul leggendario bottino di quest'anno.

Segui la BlizzCon in diretta online e dove vuoi

Per chi desidera un'esperienza completa da casa con una copertura approfondita dell'evento, il biglietto virtuale BlizzCon consente l'accesso a una serie di contenuti premium:

BlizzCon All-Access Channel : il BlizzCon All-Access Channel è una guida virtuale ai giorni dell'evento, 1 e 2 novembre, ed esplora ogni angolo della convention portando gli spettatori dai palchi principali ai tornei di eSport, fino alle interviste esclusive con sviluppatori Blizzard e altro ancora.

Copertura approfondita delle conferenze degli sviluppatori : alcuni contenuti selezionati delle conferenze saranno disponibili gratuitamente, ma il biglietto virtuale porta gli spettatori dietro le quinte dei loro giochi preferiti, assicurando la miglior copertura disponibile, fra cui tutte le conferenze sui palchi Mythic, Legendary ed Epic. Il programma completo sarà pubblicato nelle prossime settimane.

Community Night : la leggendaria creatività della community di Blizzard sale sul palco il venerdì sera e mette in mostra la propria immaginazione e abilità nei leggendari concorsi di costumi, talenti, illustrazioni e filmati della BlizzCon.

: la leggendaria creatività della community di Blizzard sale sul palco il venerdì sera e mette in mostra la propria immaginazione e abilità nei leggendari concorsi di costumi, talenti, illustrazioni e filmati della BlizzCon. Evento di chiusura: il biglietto virtuale fornisce anche l'accesso all'evento musicale di chiusura della BlizzCon, live da diversi palchi il sabato sera. I dettagli sulle esibizioni di quest'anno saranno annunciati nelle prossime settimane.

La BlizzCon 2019 prevede più contenuti gratuiti in streaming che mai, a partire dalla cerimonia di apertura, che inizierà alle 11:00 PDT di venerdì 1 novembre e comprenderà più conferenze degli anni scorsi. Inoltre, i fan degli eSport potranno seguire gratuitamente tutti i tornei della BlizzCon, compresa l'Overwatch World Cup e il culmine di World of Warcraft Arena World Championship, WoW® Mythic Dungeon International, Hearthstone Global Finals e StarCraft II World Championship Series. Ulteriori dettagli su questi eventi saranno annunciati insieme al programma completo della BlizzCon in futuro.

Ulteriori informazioni sulla BlizzCon 2019 e sul biglietto virtuale BlizzCon sono disponibili su www.blizzcon.com.