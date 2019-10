Monster Hunter World raggiunge quota 14 milioni di copie distribuite

Le distribuzioni totali in tutto il mondo e le vendite digitali per Monster Hunter: World hanno superato quota 14 milioni, ha annunciato Capcom.

Monster Hunter: World Ŕ stato lanciato per la prima volta su PlayStation 4 e Xbox One in tutto il mondo il 26 gennaio 2018, in seguito Ŕ arrivata la versione PC il 3 agosto 2018.

Un'espansione, Monster Hunter World: Iceborne, Ŕ stata pubblicata per PlayStation 4 e Xbox One il 6 settembre ed Ŕ prevista per PC nel gennaio 2020.

Le distribuzioni e le vendite digitali per l'espansione hanno superato quota 2,5 milioni, stando ai dati aggiornati al 13 settembre.

Che ne pensate? State giocando a Monster Hunter World?

Fonte: Gematsu.