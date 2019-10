Death Stranding: il gioco presenterà scene di violenza?

Death Stranding sarà un gioco consigliato ad un pubblico "maturo", in quanto la classificazione ESBR lo indica come 17+.

Come possiamo vedere, questa classificazione lo descrive come titolo dotato di scene di violenza intensa, sangue, nudità parziale e linguaggio forte. Nulla che non ci potessimo aspettare, dopo tutto, ma si tratta comunque di una conferma che delinea maggiormente quelle che sono le atmosfere del mondo che calpesteremo.

Death Stranding è in fase di masterizzazione, detta fase "gold" in gergo videoludico. Il gioco è atteso tra un mese, ovvero l'8 novembre, per PS4. Come sappiamo, nel gioco guideremo Sam Porter nella sua avventura, non esente da "violenza intensa".

Cosa vi aspettate da Death Stranding?

Fonte: Playstationlifestyle