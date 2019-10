Citadel: Forged With Fire ci invita ad esplorare cripte abbandonate in cerca di gloria, ricchezza e tesori

Nonostante tu non sia altro che un mago alle prime armi, in Citadel: Forged With Fire hai quello che serve per affrontare le minacce del magico mondo di gioco.

Scopriamo di seguito ulteriori dettagli su questo interessante titolo riportando il comunicato ufficiale Koch Media:

Avventurati in profondità nelle tre Cripte Abbandonate. Ognuna di esse possiede gloria, ricchezza e speciali armature a tema che ti aiuteranno nella battaglia contro i boss a venire. Fai attenzione al male che si annida in ciascuna delle cripte. Dimostra la tua forza e diventa un vero mago. L'enorme gioco di ruolo sandbox online Citadel: Forged With Fire arriverà su Xbox One, PlayStation 4 e Steam, in edizione fisica e digitale, il 1° novembre.

In Citadel, gli aspiranti maghi potranno imparare l'arte degli incantesimi, del volo e della costruzione, per forgiare alleanze, per formare una casata e, successivamente, un impero. In quanto apprendista mago, i tuoi poteri nascenti potranno essere utilizzati contro creature magiche, sia buone che cattive, e in tutto il mondo inesplorato di Ignus. Raccogli risorse, stabilisci basi, lancia incantesimi e fai crescere le tue abilità arcane in modo da prepararti ai pericoli oscuri che ti attendono.

È ora possibile effettuare il pre-order di Citadel: Forged With Fire presso retailer selezionati, visita www.citadelthegame.com per maggiori informazioni. Unisciti ai tuoi compagni maghi e diventa un maestro stregone seguendo @PlayCitadel e visitando CitadelTheGame.com per ulteriori informazioni.