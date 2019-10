Star Wars Jedi: Fallen Order in un video gameplay tra esplorazione, scontri con AT-ST e la Nona Sorella e molto altro

Il primissimo video gameplay mostrato da EA aveva smorzato l'entusiasmo di molti ma Respawn Entertainment è un team che ha progressivamente meritato la fiducia dei fan e le nuove informazioni riguardanti Star Wars Jedi: Fallen Order sembrano confermare la bontà del progetto.

Il titolo sembra prendere a piene mani dai giochi From Software inserendo una struttura che ricorda da vicino diversi aspetti dei Souls e di Sekiro, proponendo comunque degli aspetti originali stilisticamente e a livello di gameplay.

Aree esplorabili aperte (ma non open-world) interconnesse tra loro da scorciatoie da sbloccare anche grazie a nuove abilità con un sistema che sembra strizzare l'occhio ai metroidvania si uniscono a combattimenti che puntano con decisione sul tempismo e sulle parate avvicinando l'esperienza a un Sekiro: Shadows Die Twice meno spietato. Il tutto in salsa Star Wars tra veloci fasi platform che ricordano per certi versi Tomb Raider e il lore che moltissimi appassionati hanno imparato ad amare.

Come si traducono queste caratteristiche nel gameplay vero e proprio? Un video che contiene diversi spezzoni di gameplay è qui per spiegarcelo.

Questo video di Star Wars Jedi: Fallen Order contiene diverse scene inedite del gioco in uscita il 15 novembre su PC, PS4 e Xbox One. Si tratta di una sorta di riassunto dell'essenza del progetto ideato da Respawn e permette di vedere da vicino l'esplorazione, gli scontri standard, boss battle con nemici come un AT-ST e la Nona Sorella e ovviamente il comparto grafico realizzato grazie all'Unreal Engine 4.

Cosa ne pensate? Si tratterà dell'avventura nel mondo di Star Wars che i fan attendevano da anni e anni?

Fonte: Game Clips and Tips