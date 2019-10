Need for Speed Heat peserà meno di 24GB su Xbox One

Need For Speed Heat è l'ultimo capitolo della longeva saga di corse targata EA ed in questi giorni gli sviluppatori stanno tirando fuori diverse informazioni da dare in pasto ai fan.

Ad esempio spulciando la pagina del gioco sul Microsoft Store sappiamo che il peso della versione Xbox One non sarà troppo esoso e che si aggirerà sui 24GB (23.97 per la precisione). Al momento non abbiamo indizi circa il peso della versione PS4, tuttavia è lecito pensare a numeri simili. Tra le altre cose, sappiamo che Need for Speed ​​Heat presenterà un mondo aperto in cui si potrà convivere con altri piloti umani, questo è molto utile in quanto permette di sfruttare il sistema Heat, che in poche parole è un valore che indica quanto aggressivi saranno le forze dell'ordine verso un determinato giocatore (ovviamente più un giocatore avrà creato disordini e più il valore sarà alto). Quando sarete inseguiti dalla polizia, potrete trovare un giocatore con un livello Heat più alto del vostro e lasciare che le pattuglie vadano a infastidire lui, questo vi darà la possibilità di fuggire e trovare un posto sicuro. Detto questo non sarà obbligatorio giocare con una connessione internet permanente.

Need for Speed Heat è recentemente entrato in fase gold e sarà disponibile su PC, Xbox One e PS4 a partire dall'8 novembre.

Cosa ne pensate? State già facendo spazio sui vostri hard disk?

FONTE: Gamingbolt