Watch Dogs Legion permetterà un numero massimo di 20 personaggi alla volta

Watch Dogs Legion rappresenta uno sparti acque con i precedenti capitoli della saga. Come possiamo vedere, infatti, in seguito alla presentazione del titolo all'E3 abbiamo potuto apprendere come il gioco porterà per la prima volta nella saga più protagonisti concomitanti, per la precisione potremo formare una squadra di personaggi da noi controllabili.

Ebbene, proprio a questo riguardo, ora sappiamo che il massimo numero di personaggi reclutabili sarà 20. Sentiamo le parole del Game Director Kent Hudson:

"I giocatori possono reclutare fino a venti personaggi come parte della resistenza DedSec, e potranno sceglierli tra chiunque essi incontrino all'interno del mondo di gioco".

Il titolo vanta dunque una certa vastità e profondità di gameplay, ogni personaggio che recluteremo avrà infatti una storia personale ben definita che avrà il suo peso all'interno del DedSec.

Cosa ne pensate di questa meccanica? A quali risvolti potrebbe portare?

Fonte: Segmentnext