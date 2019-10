The Outer Worlds è disponibile per la gioia di tutti i fan di Obsidian Entertainment

Private Division e Obsidian Entertainment sono liete di annunciare che da oggi The Outer Worlds Ŕ disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC mentre uscirÓ per Nintendo Switch nel 2020.

Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutte le informazioni nel dettaglio, seguite dal trailer:

The Outer Worlds ha vinto il premio per miglior gioco originale all'E3 2019 ed Ŕ una creazione dei co-direttori Tim Cain e Leonard Boyarsky, autori originali di Fallout.

I due si sono riuniti per questo nuovo gioco di ruolo in singolo realizzato dalla celebre squadra della Obsidian, che ha sviluppato Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic II, South Park: The Stick of Truth e la serie Pillars of Eternity.

In The Outer Worlds ti risvegli dall'ibernazione su una nave coloniale, The Hope, che si Ŕ perduta ed Ŕ andata alla deriva nello spazio per settant'anni. Ai confini della galassia, su Halcyon, le corporazioni che controllano tutti gli aspetti della vita nascondono un oscuro segreto che potrebbe distruggere la colonia. Esplorando le variegate ambientazioni che compongono il ricco mondo del gioco incontrerai diverse fazioni e conoscerai un gran numero di personaggi complessi ti saranno d'aiuto nelle missioni. Ma fai le tue scelte con cura, perchÚ le tue azioni lasceranno il segno su una trama il cui svolgimento dipende da te. Le tue scelte non influenzano solo la trama principale ma anche lo sviluppo del tuo personaggio, le storie dei tuoi compagni di viaggio e il gran finale.

Oltre a presentare conversazioni fluide, The Outer Worlds offre diversi modi di gestire il combattimento. I giocatori possono aumentare le loro capacitÓ mimetiche e attivare travestimenti olografici per ingannare le guardie, sviluppare abilitÓ ingegneristiche e prendere il controllo dei sistemi di sicurezza per creare dei diversivi o scegliere un approccio diretto e spazzar via gli avversari con armi da mischia, un gran numero di armi da fuoco o addirittura strumenti futuristici come il raggio rimpicciolente.

Nella colonia di Halcyon i giocatori incontreranno un gran numero di potenziali compagni, ognuno con la propria storia e abilitÓ specifiche in combattimento. Aumentando le statistiche rilevanti sarÓ possibile sbloccare nuove opzioni nei dialoghi. I compagni possono schiudere molti nuovi percorsi da scoprire in The Outer Worlds.

The Outer Worlds Ŕ disponibile ora al prezzo di EUR 59.99 in formato digitale e fisico per Xbox One e PS4™, e in formato digitale per PC Windows attraverso Epic Games Store e Microsoft Store*. The Outer Worlds Ŕ anche disponibile attraverso l'Xbox Game Pass per console e PC. The Outer Worlds arriverÓ su Nintendo Switch nel 2020.