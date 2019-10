Vampyr: Il pluripremiato action RPG di DONTNOD è disponibile ora per Switch

Vampyr, l'Action RPG dal forte comparto narrativo di DONTNOD Entertainment, è da oggi disponibile nei negozi anche nella versione per Nintendo Switch.

In Vampyr seguirai il Dr Jonathan Reid, un famoso chirurgo specializzato nelle trasfusioni di sangue, che è appena tornato dalla Grande Guerra alla sua città natale, Londra, per scoprirsi diventato un vampiro. Essendo un uomo di logica e scienza, egli vedrà tutti i suoi dogmi e credi capovolti, ritrovandosi immerso in un mondo sovrannaturale pieno di società segrete, creature abominevoli e antichi ordini che hanno il compito di terminare la sua esistenza. Tutto questo viene accompagnato dal crollo della popolazione londinese, afflitta da una terribile malattia - e il Dr. Reid potrebbe essere l'unica speranza per fermarla.

"Londra, 1918. Sei il Dr. Jonathan Reid e sei appena diventato un vampiro. Come medico, devi trovare una cura per salvare i cittadini, infettati dall'influenza. Come vampiro, sei condannato a nutrirti di coloro che hai giurato di curare. Accetterai il tuo mostro interiore? Sopravvivi e combatti contro cacciatori di vampiri, skal non morti e altre creature soprannaturali. Usa i tuoi terribili poteri per manipolare e indagare nelle vite di chi ti circonda e scegli la tua prossima vittima. Lotta per convivere con le tue scelte... le tue azioni salveranno o condanneranno Londra." - recita la descrizione del gioco.

Cosa ne pensate? Avete già giocato questo titolo?