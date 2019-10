BioWare: il responsabile del live service di Anthem Chad Robertson lascia la compagnia

Chad Robertson è il responsabile del live service di Anthem ed ha annunciato tramite i suoi profili social che abbandonerà la compagnia verso la fine di questa settimana. Robertson lascia la compagnia dopo una carriera durata ben 14 anni:

"Questa è la mia ultima settimana con BioWare, sono stato nella compagnia per 14 anni e sono grato di poter essere stato parte di tutto questo. SW:TOR, Anthem, lo studio di Austin e BioWare sono in buone mani, potete aspettarvi grandi cose in futuro. Ora mi unisco alle schiere di fan e non vedo l'ora di godermi i prossimi giochi della compagnia." - ha dichiarato lo sviluppatore su Twitter.

"Scatena il tuo potere. In un mondo lasciato incompiuto dagli dei, un'oscura fazione minaccia il resto dell'umanità. L'unico ostacolo che si frappone tra i membri del Dominio e il potere che bramano ardentemente... sei tu. Forma una squadra di eroi in questo GDR d'azione targato BioWare™ ed EA." - recita la descrizione del gioco.

I join as a fan now, and look forward to playing BioWare games for years to come. I'm very excited about the next step of my journey in the game industry and look forward to sharing that soon.