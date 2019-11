I server di Fortnite offline questa mattina per l'arrivo dell'aggiornamento 11.11

Il popolare battle royale di Epic Games, Fortnite, sta per ricevere un nuovo aggiornamento nella giornata di oggi.

Nello specifico si tratta dell'update 11.11 che sarà pubblicato su tutte le piattaforme dopo la consueta manutenzione programmata.

Epic Games ha comunicato attraverso l'account ufficiale Twitter che i server di gioco saranno offline a partire dalle ore 10 di questa mattina.

Non sappiamo cosa verrà introdotto in Fortnite con il nuovo update. Probabilmente nuovi contenuti PvE per la modalità Salva il Mondo e la risoluzione di alcuni problemi noti per tutte le modalità, ma sono possibili novità anche per la popolare battle royale.

If you can't find true love in #SavetheWorld... then we'll make our own!



v11.11 is arriving tomorrow. This patch includes new content for Save the World and addresses some known issues in all game modes.



Downtime begins at 4 AM ET (0800 UTC). pic.twitter.com/gziKKMvjf8