Con "Asterix e Obelix XXL3: The Crystal Menhir" si apre la stagione della caccia al cinghiale e al Romano

Microids e OSome Studio sono lieti di annunciare la release di Asterix & Obelix XXL3: The Crystal Menhir a partire dal 21 novembre, su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC/Mac.

Diamo un'occhiata al comunicato ufficiale Microids per tutti i dettagli sul gioco:

Su Asterix & Obelix XXL3: Il Menhir di Cristallo:

La storia inizia in un piccolo villaggio dell'Armorica, dove regna la pace e gli abitanti si occupano dei loro affari quotidiani. Asterix e Obelix cacciano cinghiali selvaggi, tutti litigano e il capo del villaggio passeggia lungo la via principale. ma la pace non può durare per sempre. Un giorno, il druido Panoramix riceve una strana lettera che segna l'inizio di una nuova avventura per i nostri due eroi, e di un incubo per gli accampamenti Romani che dovranno attraversare. Aiutati dal misterioso potere del Menhir di Cristallo, I nostri due amici viaggeranno in lontani Paesi e affronteranno molti pericoli.

Scopri i poteri del Menhir di Cristallo:

 Menhir di Pietra: questo è il menhir nel suo stato iniziale, senza il cristallo. Obelix lo può sbattere a terra indirizzando l'onda d'urto e frantumando istantaneamente oggetti. A seconda dell'intensità dell'attacco I nemici possono rimanere intontiti o letteralmente saltare per aria!

 Menhir di Ghiaccio: per un paio di secondi, i Romani sono rallentati dal freddo o addirittura immobilizzati in veri e propri blocchi di ghiaccio...cosa che rende più agevole finirli!

 Menhir di Fuoco: l'oggetto più vicino prende fuoco e I Romani fuggiranno appena le loro armature cominceranno a bruciare. Ma c'è anche un secondo effetto: così infuocato, questo menhir può anche servire per illuminare le zone più buie!

 Menhir Magnetico: I nemici dotati di armature finiranno attirati dal menhir, rendendo più facile schiacciarli tutti insieme. Il meccanismo può essere attivato in modo che tutti gli oggetti metallici siano attirati dal menhir. In caso di attacchi molto pericolosi, un vero e proprio scudo circonda Obelix offrendo protezione ai due amici.

Per la prima volta per la saga di Asterix & Obelix XXL, è disponibile anche una modalità cooperativa! Potrai giocare insieme a tutta la tua famiglia o ai tuoi amici: Asterix and Obelix potranno interagire per regalare ancora più divertimento! ognuno dei due personaggi avrà specifiche mosse e cooperando potranno trovare il modo migliore per attaccare gli accampamenti Romani, facendo letteralmente saltare per aria orde di legionari. Goditi l'avventura in coppia come se fossi davvero nel mondo di Asterix.

Asterix & Obelix XXL3: The Crystal Menhir offre tanti contenuti che faranno la felicità dei fan di tutte le età. Battaglie, esplorazione, puzzle game e collezionabili: il gioco è pieno di opzioni tutte da scoprire, sfide multiple da completare e oggetti nascosti da collezionare per dimostrare di essere dei veri Galli!