Diablo IV: Blizzard rivela una serie di interessanti dettagli sul suo prossimo titolo

Nonostante Diablo IV sia ancora in fase di sviluppo, il team ha voluto tenere aggiornati i fan del franchise attraverso una serie di punti programmati che consentirà alla community di discutere su eventuali modifiche.

Attraverso un post sul sito ufficiale, David Kim, Lead System Designer di Blizzard, ha stilato alcuni dettagli del gioco di prossima uscita. Per quanto riguarda gli oggetti che verranno trovati nel mondo di Diablo IV, Kim assicura che il team sta cercando di dare più profondità e complessità agli oggetti base (inclusi i Rari) e aumentare la varietà degli affissi per valorizzare e rendere più interessanti le scelte, aumentando le possibilità di personalizzazione dei giocatori.

Sul sistema di progressione il team non ha ancora bene in mente se rendere il sistema di livelli ed esperienza finito o infinito. Entrambi hanno pro e contro e la squadra di sviluppo ha intenzione di ascoltare i pareri dei giocatori a riguardo. A quanto pare poi, l'aumento del livello di potere non sarà lineare e potrebbe rallentare man mano che i giocatori raggiungono livelli più elevati. Per quanto riguarda le fonti di potere invece, in Diablo IV il potere non deriverà principalmente dagli oggetti. Il team infatti vuole che i giocatori abbiano una buona varietà di fonti: i personaggi diventeranno più forti man mano che salgono di livello, le abilità avranno gradi che ne aumentano il potere, i talenti forniranno scelte e contribuiranno ulteriormente alla crescita del personaggio, e, ovviamente, anche gli oggetti forniranno potere e scelte.

Infine, Kim descrive il significato delle Spedizioni Avanzate. Le spedizioni avanzate introducono maggiori sfide perché il loro livello aumenta grazie a degli affissi. La maggior parte di esse si svolge in livelli presenti nel mondo, quindi i giocatori sapranno che tipo di mostri, eventi e configurazione dell'ambiente aspettarsi. Con queste informazioni, e grazie agli affissi visualizzati, i giocatori potranno adottare la propria strategia prima di affrontare la spedizione. E' questa la differenza rispetto ai Varchi di Diablo III: pianificazione e strategia aggiuntiva che avvengono prima di affrontare le spedizioni.

Diablo IV arriverà su PC, Xbox One e PlayStation 4, ma attualmente non vi è ancora una data di uscita. Il gioco è stato presentato per la prima volta durante la BlizzCon tenutasi all'inizio di questo mese.

Fonte: Blizzard