Il mondo di Destiny si arricchisce con il libro di ricette ufficiale

Il pollo fritto domina la copertina di Destiny: The Official Cookbook, un vero e proprio libro di ricette che verrà pubblicato a partire da agosto del prossimo anno. Scritto dal punto di vista di Eva Levante, questo libro di ricette sostiene che "ispirerà i fan ad affrontare la propria avventura culinaria attraverso il sistema solare".

Ecco di seguito un breve estratto della descrizione: "Eva Levante ha viaggiato in tutto il mondo dopo gli eventi della guerra rossa, raccogliendo una varietà di ricette dopo aver attraversato percorsi con molti Guardiani lungo la strada e imparato dalle loro avventure. Create cibi deliziosi dalla sua variegata lista di ricette ispirate al mondo unico del gioco, completa di istruzioni dettagliate e foto a colori, aiutate a guidare e ispirare i fan a vivere la propria avventura culinaria attraverso il sistema solare!"

La copertina indica che oltre al pollo fritto, che speriamo non sia Colonnello, l'amico pennuto di Cayde-6, avremo ricette per creare degli speciali involtini ed una gustosa insalata di cavolo. Attualmente non sappiamo quali altre ricette saranno disponibili nel libro, tuttavia, almeno secondo l'immagine della copertina, sembrano davvero gustose.

Se siete fan di Destiny allora questo libro fa al caso vostro. Attualmente Destiny: The Official Cookbok è in preordine attraverso Amazon ad un prezzo di 35 dollari.

Fonte: Eurogamer.net