Geralt della serie The Witcher di Netflix è 'una miscela di Superman e Batman'

Henry Cavill, la star della serie The Witcher di Netflix, ha recentemente paragonato il suo nuovo personaggio di Geralt di Rivia al suo ruolo di Superman e ad un altro eroe della DC. Il protagonista del prossimo show di Netflix ha affermato che il ruolo di Geralt nel mondo di The Witcher rende il personaggio "come una miscela di Superman e Batman", spiegando in dettaglio come vede Geralt in relazione a questi eroi.

Cavill ha parlato con Kevin McCarthy, co-conduttore di ReelBlend, del ruolo di Geralt di Rivia e di come potrebbe essere paragonato ad altri personaggi famosi, in particolare ai tempi di Cavill come Superman. I confronti sono stati tracciati tra i due perché entrambi condividono enormi responsabilità in termini di poteri e allo stesso tempo lottano per adattarsi al mondo che li circonda, e Cavill ha poi aggiunto Batman nel mix.

"Ci sono alcune forti somiglianze. Geralt di Rivia è quasi come una miscela di Superman e Batman", ha detto Cavill a McCarthy. "È più grande, più forte, più veloce di una normale persona, ma è anche eccezionalmente bravo nel lavoro investigativo. Ed è rimasto orfano e abbandonato, è cresciuto in ambienti incredibilmente difficili e si è allenato duramente. Quindi, se dovessi prendere quei due personaggi e mescolarli insieme e poi metterli in un ambiente fantasy / medievale, allora probabilmente otterremo qualcuno come Geralt di Rivia."

Cavill ha ampliato questi paragoni dicendo che Geralt è più simile a Batman all'esterno e più simile a Superman internamente.

"Ma ha più la personalità esteriore di Batman e il cuore di Superman all'interno", ha detto Cavill. "Ed è davvero molto interessante interpretare un personaggio del genere con tutte quelle complessità e sfumature."

Henry Cavill è la star dello show e, nelle anteprime, i critici hanno lodato la sua prova in The Witcher.

La serie The Witcher di Netflix debutterà il 20 dicembre.

