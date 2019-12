Red Dead Redemption 2: una mod vi consente di trasformare la modalità online in un GDR ambientato nel selvaggio West

RedM è una mod framework che consente ai giocatori di modificare il comparto multiplayer di Red Dead Redemption 2. Con questa mod è possibile giocare attraverso i server personali ed è stata creata dallo stesso team che ha sviluppato la stessa mod per GTA Online.

Poiché il contenuto è stato appena rilasciato mercoledì, ci vorrà del tempo prima che quest'ultima ed i server vengano configurati, ma vale la pena aspettare.

Grazie a questa mod sarete in grado di intraprendere diversi ruoli, tra cui quello di un becchino, un dentista di cavalli, un predicatore o addirittura un ubriacone. Insomma, il contenuto aggiunge succose novità, ideali per chi magari si annoia a girare in lungo e in largo il mondo di gioco senza fare nulla.

A whole new worlds waiting with RedM on the horizon.



Draw first, or you might get left in the dust.https://t.co/N6nsjRezOp pic.twitter.com/txQxR08hot