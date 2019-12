Minecraft Dungeons: il gameplay cooperativo al centro del nuovo diario degli sviluppatori

Dopo essersi re-immaginato come avventura punta e clicca nel particolare spin-off di Telltale Games, Minecraft: Story Mode, presto il titolo Mojang esplorerà anche il mondo degli action RPG dungeon crawler con Minecraft: Dungeon.

Il titolo, al momento previsto per aprile 2020 su tutte le piattaforme (nonostante Minecraft sia ora una proprietà Microsoft), promette un solido gameplay co-op e livelli procedurali per garantire novità ad ogni partita. Questo è quanto garantito dagli sviluppatori nel loro ultimo video diario, pubblicato poco fa su Youtube.

Il game director Måns Olson ha dichiarato che il modo migliore per godersi Minecraft: Dungeons sarà sicuramente in co-op locale, in quanto l'esplorazione dei livelli di gioco sarà più divertente quando si hanno dei compagni affianco con cui far gruppo e sincronizzarsi. Questo, nonostante il multiplayer online sia comunque una scelta liberamente adottabile e, in alcuni casi, preferita.

Sempre nel video diario, la senior designer Laura De Llorens ha accennato brevemente anche al funzionamento dell'equipaggiamento nel gioco, dichiarando che i fan dell'originale Minecraft troveranno il sistema decisamente familiare. Si può notare, infatti, un sistema di incantamenti che altera in modo considerevole le abilità dei giocatori, permettendogli ad esempio di creare scie di fuoco o sparare più dardi contemporaneamente. Al momento, non sappiamo come funzionerà nello specifico questo sistema, quindi non ci resta che attendere altri aggiornamenti.

Qui di seguito, potete guardare il diario degli sviluppatori per intero:

Cosa ne pensate? Ricordiamo che Minecraft Dungeons sarà disponibile su PC, PS4, Switch e Xbox One nel corso della prossima primavera. Al day one su Xbox, il titolo sarà disponibile anche sul servizio Xbox Game Pass.

Fonte: RockPaperShotgun