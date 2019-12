I Am Jesus Christ riceve un nuovo trailer giusto in tempo per Natale

Qualche giorno fa vi avevamo accennato un nuovo e particolare titolo in via di sviluppo da parte del publisher PlayWay, ovvero I Am Jesus Christ. Sì, proprio come indica il titolo, in questo gioco vestirete i panni di Gesù mentre si prodiga nell'aiutare le persone bisognose.

Il gioco ha suscitato la curiosità di moltissime persone e per l'occasione, visto che oggi è Natale, gli sviluppatori hanno pubblicato un breve video con le opinioni della stampa specializzata internazionale.

Di I Am Jesus Christ non sappiamo ancora molto, se non una piccola descrizione che recita: "Puoi cercare di salvare il mondo come lui ha fatto, sei pronto a combattere contro Satana nel deserto, esorcizzare demoni e curare gli ammalati? O ancora placare il mare in tempesta?". Senza ulteriori indugi vi lasciamo al trailer.

PlayWay è un publisher famoso per aver pubblicato una serie di giochi simulativi tra cui Cooking Simulator, Car Mechanic Simulator e Thief Simulator VR. A partire dal prossimo anno sarà disponibile anche "I Am Your President" un titolo sempre dello stesso genere in arrivo per PC. Attualmente non ci sono date sull'uscita di I Am Jesus Christ: rimanete sintonizzati con noi per ulteriori informazioni.

