La prima Xbox veniva svelata al mondo da The Rock e Bill Gates ben 19 anni fa

Siamo ormai giunti nell'anno di lancio di Xbox Series X (e PS5), ma le console di Microsoft ci tengono compagnia da un bel po' di tempo. Esattamente da 19 anni.

Già, sono passati ben 19 anni da quando la prima e amata Xbox fu svelata al mondo dal celebre The Rock e da Bill Gates in occasione del CES 2001.

Il reveal, all'epoca, segnò il debutto di Microsoft nel mercato del gaming e dell'intrattenimento digitale.

In quasi 20 anni sono cambiate molte cose, qualcosa di normale nel campo della tecnologia in perenne evoluzione. Tuttavia, altre cose sono rimaste invariate. Microsoft, Sony e Nintendo sono le solite tre aziende che si "sfidano" ad ogni generazione, ognuno con la propria proposta, ma ultimamente anche Apple e Google si sono "uniti alla festa".

In attesa di Xbox Series X, non ci resta che fare gli auguri a Microsoft per questi primi 19 anni nel mercato dell'intrattenimento digitale.

Fonte: ResetEra.