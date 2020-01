Il terzo DLC di The Division 2 sarà disponibile a febbraio

Ubisoft ha recente annunciato che il terzo DLC per The Division 2 sarà disponibile nel mese di febbraio, tuttavia il pacchetto non conterrà il secondo raid.

Il DLC introdurrà la nuova location di Coney Island, oltre alla nuova fazione dei Ripulitori, direttamente dal primo capitolo. Questa fazione è composta principalmente da esaltati a cui vanno molto a genio lanciafiamme e granate incendiarie. In ogni caso potrete esplorare la nuova location in due nuove missioni principali.

Tra le altre novità abbiamo una nuova specializzazione (anche se al momento non ci sono informazioni al riguardo) e 3 nuove armi esotiche. Nulla riguardo al secondo Raid, che non sarà incluso in questo pacchetto.

"In The Division 2 è in gioco il destino del mondo libero. Guida una squadra di agenti scelti in una Washington post-epidemia per riportare l'ordine e impedire la caduta della città. The Division 2 è uno sparatutto online con elementi GDR basata sull'esplorazione e sulla crescita del giocatore" - recita la descrizione del gioco.

Cosa ne pensate?

The Division 2 è disponibile su PS4, PC ed Xbox One.

FONTE: VG247