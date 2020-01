Xbox Game Pass e altri abbonamenti avranno un impatto significativo nell'industria, parola degli sviluppatori di Outer Wilds

Outer Wilds è un gioco di azione e avventura sviluppato da Mobius Digital ed è stato il primo titolo a comparire all'interno della piattaforma di crowdfunding Fig. In seguito il team ha sottoscritto un accordo di esclusività con Epic Games Store su PC, mentre su Xbox One è comparso tra i titoli disponibili all'interno di Xbox Game Pass.

A tal proposito lo studio di sviluppo ha parlato durante un'intervista degli attuali risultati e del sistema di abbonamento a cui hanno partecipato con il loro gioco. "Siamo su Xbox Game Pass e ciò è davvero fantastico perché l'abbonamento ha portato molti giocatori che magari non erano a conoscenza del nostro titolo" ha dichiarato Loan Verneau co-creative lead di Mobius Digital. "Allo stesso modo in cui ha cambiato il mondo della TV e del cinema, anche il sistema di abbonamento avrà un impatto molto significativo sull'industria dei giochi. Stiamo iniziando a vederlo e forse questo sistema potrebbe sbloccare il mercato dei giochi che consentirà di pubblicare cose più strane ed originali che in precedenza sarebbero state più rischiose".

Verneau ha inoltre parlato dei ritmi lavorativi del suo studio: "Una delle cose di cui siamo orgogliosi in Mobius Digital - e penso che sia importante parlarne - sono le condizioni di lavoro. Siamo orgogliosi di non aver avuto nessun periodo di crunch e cerchiamo in tutti i modi di avere condizioni salutari in ufficio, mantenendo tutti in un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. Penso che ci abbia servito moltissimo, e vorrei che si potesse sentire più spesso questa cosa".

Se volete dare uno sguardo all'intervista completa potete cliccare qui.

Fonte: GamesIndustry