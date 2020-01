Frictional Games, studio di Amnesia, lancia un 'Alternate Reality Game' per presentare il suo prossimo gioco

Sul sito del "prossimo gioco di Frictional Games" compare un oggetto pulsante che non porta da nessuna parte. Oltre a questo, in basso a destra, dove sono presenti i tasti social, si può notare un'icona particolare che assomiglia ad una rana o un bulbo oculare. Lo studio, noto per i suoi terrificanti giochi horror Amnesia: The Dark Descent e SOMA, a quanto pare ha iniziato un Alternative Reality Game (o ARG) alla fine di dicembre, ed i fan sono nel mezzo di svelare il mistero.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, un ARG è un gioco che collega internet al mondo reale. Solitamente si sviluppa attraverso numerosi strumenti web e presenta al giocatore una storia misteriosa con indizi che puntano al mondo reale. Questo tipo di gioco è già stato usato in passato ad esempio da Bungie, per commercializzare Halo 2.

La discussione è nata sul canale Discord di Frictional Games, in cui qualcuno ha creato una sorta di documento Google per elencare tutte le possibili idee. I risultati principali finora, come spiegato da Foxnull su ResetEra, sono due video di YouTub, il primo dei quali è stato trovato passando sopra un geroglifico sul sito Web. Finora i fan hanno individuato alcuni simboli strani su una roccia, teorie per le quali attualmente sono stati scomodati persino gli alieni. La descrizione del video, nel frattempo, afferma che proviene da Shetpe in Kazakistan, suggerendo che il gioco potrebbe aver luogo durante il periodo del KSSR (1936-91).

Anche il secondo video è stato trovato sempre tramite il sito web, in cui non viene mostrato nulla, ma ci sono degli inquietanti suoni, come urla. Alcuni ipotizzano che abbia a che fare con l'Egitto, dato che l'icona ricorda una sorta di geroglifico, ma finora sono solo tutte supposizioni.

Non è la prima volta che lo studio utilizza questa caccia al tesoro: lo stesso è successo con SOMA, nel quale i giocatori in seguito sono stati ricompensati con un trailer della durata di 12 minuti.

Avete già delle ipotesi? Fatecele sapere nei commenti.

Fonte: Eurogamer.net