The Walking Dead: Saints & Sinners è ora disponibile su PC per i dispositivi VR

Nella giornata di oggi, Skydance Interactive e Skybound Entertainment hanno annunciato l'arrivo di The Walking Dead: Saints & Sinners, l'atteso titolo VR ambientato nel ben noto universo di The Walking Dead. Il gioco potrà essere acquistato e giocato dai possessori dei dispositivi VR Oculus Rift, Rift S, Quest (tramite cavo) e HTC Vive.

Se siete interessati a saperne di più, potete leggere questa breve descrizione del titolo, presa direttamente dal comunicato stampa:

"Con una trama originale, libertà di scelta e combattimenti viscerali, The Walking Dead: Saints & Sinners offrirà un'esperienza di gioco VR profonda, in cui i giocatori dovranno combattere per sopravvivere alle rovine allagate di New Orleans, circondati da branchi infiniti di walker e dai sopravvissuti alla guerra rimasti. I giocatori esploreranno questo vasto mondo mentre si fanno strada tra umani e walker, scovando armi e provviste, facendo difficili scelte morali e scoprendo un mistero che determinerà il futuro per tutti coloro che sono rimasti in vita a NOLA."

"L'approccio innovativo di Skydance Interactive alla realtà virtuale offrirà ai giocatori un nuovo modo di vivere il genere survival horror e in The Walking Dead: Saints & Sinners, prendendo in considerazione la fisicità e il movimento con le azioni dei giocatori, sarà consentita una più profonda interazione tra il giocatore e l'ambiente circostante. Sara possibile scalare gli edifici per tendere un'imboscata ai nemici dall'alto, bloccare la testa di un walker per piantargli un coltello nel cranio o attaccare dalla distanza lanciando armi da taglio, archi e armi a lungo raggio. I giocatori potranno anche scegliere le proprie armi da un arsenale vasto o creare il proprio per adattarsi a uno stile di gioco che gli si addica per sopravvivere. Il combattimento basato sulla fisica sfrutta ogni oscillazione di un'ascia o di un colpo di coltello non solo per creare strategie o diversivi, ma anche per uccidere i nemici grazie alla forza bruta."

Anche il direttore creativo di Skydance Interactive, Adam Grantham, ha voluto commentare il lancio del gioco:

"Con The Walking Dead: Saints & Sinners, volevamo creare un'esperienza in cui giocatori e fan potessero immergersi completamente, cosa che non si può ottenere giocando a un titolo su console o su mobile. Volevamo dare ai giocatori una storia originale che appartenesse veramente all'universo di The Walking Dead, dagli ambienti, alla narrazione e al combattimento per farli sentire come se stessero davvero vivendo in questo mondo raccapricciante."

Cosa ne pensate? Lo proverete? Ricordiamo che The Walking Dead: Saints & Sinners è disponibile digitalmente su Steam e Oculus Store per Oculus Rift, Rift S, Quest (tramite cavo), HTC Vive, Cosmos, Valve Index e diversi WindowsMR headsets. I giocatori possono comprare la Standard Edition per 39.99€ e la Tourist Edition per 49.99€, oppure prendere la Tower Edition per 149.99€, direttamente dal sito ufficiale del titolo.