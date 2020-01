Il prossimo progetto di Bluepoint Games per PlayStation 5 "sarà il benchmark visivo della next-gen"

Bluepoint Games sta lavorando ad un misterioso titolo per PlayStation 5 e questa è una notizia che molti conoscono già. Il vero mistero riguarda l'identità di questo progetto: sappiamo che si tratta di un remake, in quanto Bluepoint è nota per i suoi lavori di rimasterizzazione, come Shadow of the Colossus e Uncharted: The Nathan Drake Collection, ma quello su cui stanno lavorando in questo momento è ancora un segreto.

Ovviamente, gli sviluppatori sono consci dell'hype che si sta generando dietro questo progetto e non smettono di punzecchiare i fan con enigmi e frasi sibilline, condivise tramite i canali social. Secondo i rumor più insistenti, quello a cui stanno lavorando sarà un remake di Demon's Souls, l'RPG di From Software che ha aperto la strada a Dark Souls, il primo vero blockbuster dello studio.

Al momento non abbiamo prove concrete a conferma di questo rumor, ma le voci si fanno ogni giorno più insistenti e oggi, possiamo aggiungere un piccolo tassello extra al mosaico di questo mistero. Il sito principale di BluePoint Games è stato recentemente aggiornato e ora può vantare una nuova descrizione, relativa proprio al nuovo progetto per PlayStation 5. Secondo quanto riportato, questo titolo rappresenterà il nuovo benchmark grafico per la prossima generazione di hardware gaming.

Questo significa che, a qualunque titolo stiano lavorando, non si tratterà di un semplice porting con qualche orpello grafico e un aumento di risoluzione, ma qualcosa ricreato da zero, che possa riflettere appieno la potenza della next-gen. Ovviamente è solo una nostra speculazione, ma dato che Bluepoint continua a rifiutarsi di sganciare degli indizi concreti, questo è tutto il materiale su cui possiamo lavorare.

Di certo, le prime informazioni concrete arriveranno quando PlayStation 5 sarà ufficialmente svelata al mondo intero, cosa che, sempre secondo un rumor, dovrebbe avvenire nel mese di febbraio. Non ci resta che aspettare e sperare in buone notizie...e nessun altro enigma.

Fonte: PushSquare