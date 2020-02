La marina americana entra a far parte degli eSports grazie all'accordo con DreamHack ed ESL

Nel 2018 l'esercito degli Stati Uniti aveva annunciato di aver composto la propria squadra eSports in modo da aumentare il numero dei reclutamenti, sceso drasticamente sotto le quote medie annuali. Recentemente anche la marina americana ha annunciato di aver deciso di entrare nel mondo degli eSports, questa volta non come partecipante, ma come partner di ESL North America e DreamHack.

In qualità di partner ufficiale dei festival di Dreamhack Anaheim e Dreamhack Dallas, la Marina opererà attraverso alcuni stand configurati con una linea LAN "in cui i fan potranno sfidare gli ufficiali e i veterani della Marina e testare la propria abilità con diversi titoli". Anche i contenuti a marchio Navy saranno inclusi nelle trasmissioni di eventi Dreamhack, con l'obiettivo di diventare "parte integrante dell'ecosistema degli eSports".

"La Marina è entusiasta di collaborare con DreamHack ed ESL entrando così nel mondo degli eSports", ha dichiarato il comandante della Marina statunitense Brendan R. McLane. "Così come la Marina, anche gli eSports richiedono una varietà di competenze e ruoli e un forte impegno per il miglioramento continuo. La nostra partnership aiuterà ad allineare la passione della Marina degli Stati Uniti con i fan degli eSports sia in loco presso gli eventi DreamHack che attraverso contenuti online unici sui canali ESL".

Happy to announce that we are partnering with @AmericasNavy for DreamHack Anaheim.



Be sure to stop by their BYOC LAN station onsite where you can 1v1 a Navy Sailor in a game of YOUR choice!



For more info:https://t.co/NdI0rvPG7X pic.twitter.com/dO2kILNmvz — DreamHack (@DreamHack) February 10, 2020

"ESL e DreamHack sono costantemente alla ricerca di nuovi contatti con i fan e la nostra collaborazione con la US Navy ci consentirà di mettere in evidenza queste esperienze uniche attraverso i nostri canali mediatici per raggiungere gli spettatori", ha affermato Paul Brewer, vicepresidente senior delle partnership del marchio ESL. "La nostra speranza è di esporre i fan degli eSport nordamericani alle offerte della Marina e di sviluppare esperienze condivise che aiutino a sostenere le nostre forze armate statunitensi".

Fonte: PC Gamer