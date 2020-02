Age of Wonders Planetfall: nuovi livelli di difficoltà e molto altro nel nuovo aggiornamento

Age of Wonders: Planetfall ha recentemente ricevuto il nuovo aggiornamento Tyrannosaurus, volto a migliorare lo strategico di Paradox sotto diversi aspetti.

I giocatori potranno settare alcune opzioni per abbassare o alzare il livello di sfida offerto dal gioco, si potrà quindi modificare l'attività del nemico e le fazioni controllate dai PNG (settabili in attivo e passivo). Nella modalità No Colonizer i giocatori non potranno costruire nuove colonie fuori dagli accampamenti già presenti sulla mappa.

I Visit Sites sono stati trasformati in Exploration Sites, ora garantiranno bonus particolari se connessi ad una unità, oltre ad altri per la vostra economia. Insomma le novità introdotte da questa patch sono davvero parecchie, inoltre Age of Wonders: Planetfall è attualmente scontato del 50% su Steam, dunque potrebbe valere la pena di approfittarne.

Age of Wonders: Planetfall è disponibile su PC, Xbox One e PS4.

FONTE: Gamingbolt